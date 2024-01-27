Здоровье 27 января 2024, 07:41 Россия подготовилась к борьбе с «болезнью Х» Мурашко: Россия готова к борьбе с «болезнью Х» Freepik

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Россия готова бороться с «болезнью Х» — система здравоохранения быстро адаптируется в случае необходимости. Об этом РИА «Новости» рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Реализуемые на сегодняшний день программы, которые позволяют в том числе укрепить диагностическую базу, сформировать быструю разработку тест-систем, мониторинг заболеваемости, говорят о том, что возможности есть», — подчеркнул он.

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К серьезным вспышкам заболеваемости нужно быть готовыми всегда, и в стране все для этого делается, резюмировал Мурашко.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн допустил, что будут появляться новые опасные для человека вирусы. Он предположил, что это могут быть коронавирусы, вирусы гриппа птиц. Теоретически возможна и пандемия из-за искусственно созданных в качестве биологического оружия вирусов. Альтштейн отметил, что в лаборатории можно создать смертельный вирус, но здравомыслящие люди на это не пойдут.