Россия отменила ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал документ о снятии с 15 июля ковидных ограничений на пересечение сухопутной границы РФ. Их которые ввели в марте 2020 года на фоне пандемии коронавируса, отметил ТАСС.

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в России отменили ограничения на въезд иностранцев через воздушные и морские пункты пропуска. Они прекратят действовать с 14 июля. Позднее Роспотребнадзор разрешил гражданам Белоруссии не предоставлять ПЦР-тест на COVID-19 с 14 июля.

С 1 августа 2020 года Россия возобновила авиасообщение с другими государствами. Тогда самолеты начали летать в Турцию, Танзанию и Великобританию. В общей сложности были открыты полеты почти в 80 стран мира.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам с хроническими заболеваниями использовать средства индивидуальной защиты. Это поможет избежать заражения новыми вариантами «омикрона».