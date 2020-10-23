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    23 октября 2020, 12:00

    Россия может выйти на коронавирусное плато через 10 дней

    Анастасия Калинина

    Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что Россия сможет выйти на плато по заболеваемости уже к началу ноября 2020 года. По его мнению, это может характеризоваться «застойными» цифрами по числу заболевших.
    Россия может выйти на коронавирусное плато через 10 дней

    «Я думаю, что постепенно ситуация стабилизируется, помогут меры, которые были недавно введены и сейчас вводятся постепенно, и, я думаю, мы на плато выйдем. Здесь предсказать с большой точностью нельзя, но я думаю, что может занять еще одну-две недели. Я думаю, что в начале ноября мы выйдем на плато», — сказал РИА «Новости» Альтштейн.

    Эксперт считает, что зимой может пойти выше. Но большое количество заболевших в настоящее время — естественно. Ведь этот сезон благоприятен для простуд и заболеваний, у людей снижается иммунитет. Но не стоит ожидать, что вирус исчезнет к Новому году, отмечает Альтштейн. Еще на протяжении нескольких лет людям придется внимательно прислушиваться к этой болезни.

    Ранее власти Москвы рассказали, что поможет избежать строгих ограничительных мер из-за коронавируса.