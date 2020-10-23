Россия может выйти на коронавирусное плато через 10 дней

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что Россия сможет выйти на плато по заболеваемости уже к началу ноября 2020 года. По его мнению, это может характеризоваться «застойными» цифрами по числу заболевших.

«Я думаю, что постепенно ситуация стабилизируется, помогут меры, которые были недавно введены и сейчас вводятся постепенно, и, я думаю, мы на плато выйдем. Здесь предсказать с большой точностью нельзя, но я думаю, что может занять еще одну-две недели. Я думаю, что в начале ноября мы выйдем на плато», — сказал РИА «Новости» Альтштейн.

Эксперт считает, что зимой может пойти выше. Но большое количество заболевших в настоящее время — естественно. Ведь этот сезон благоприятен для простуд и заболеваний, у людей снижается иммунитет. Но не стоит ожидать, что вирус исчезнет к Новому году, отмечает Альтштейн. Еще на протяжении нескольких лет людям придется внимательно прислушиваться к этой болезни.

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