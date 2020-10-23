Власти Москвы заявили, что ношение масок и удаленная работа помогут избежать строгих ограничений

«Соблюдение всех мер и требований, установленных правительством Москвы, поможет справиться нам с этой непростой эпидемиологической ситуацией и не вводить более жестких ограничительных мероприятий, как это произошло во многих странах», — сказал начальник Главконтроля Данчиков.

Президент Владимир Путин заявил в четверг, что не видит причин для объявления нерабочих недель, как это было весной. По его словам, медицина справляется хорошо, а также имеется запас необходимых лекарств и организован коечный фонд.

В Приморье власти решили ограничить время работы предприятий общепита. Теперь они будут закрываться в 23:00. Региональные власти пошли на такие меры, чтобы предотвратить случаи нарушения социальной дистанции.

Ранее эксперты опровергли миф о том, что дети являются основными переносчиками коронавируса. Академик РАН Арег Тотолян отметил, что дети заражаются реже, чем люди в возрасте. Также накануне ученые объяснили нарушения работы мозга из-за коронавируса. Выяснилось, что центральная нервная система сильнее страдает от иммунного ответа, чем от самого коронавируса. По предварительным данным, сам вирус в мозг не проникает.