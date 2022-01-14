Собянин призвал пожилых людей быть осторожными на фоне распространения «омикрона»

Пока штамм коронавируса «омикрон» в основном курсирует среди молодых и активных людей. Говорить о влиянии нового типа инфекции на пожилых людей рано,

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил в эфире телеканала «Россия 1», что «омикрон» действительно можно назвать менее тяжелым штаммом. Но выводы следует делать осторожно и готовиться к любому сценарию развития событий.

Собянин добавил, что пока картина не настолько пугающая: тяжелых и даже «средних» заболевших меньше, чем во время прошлых вспышек заболевания.

«Надо иметь в виду, что сегодня вирус, скорее всего, циркулирует среди активного населения молодого и среднего возраста», — сказал градоначальник.

Он отметил, что картина может сложиться по-другому, когда «омикрон» дойдет до людей старшего поколения.

Недавно министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил, что к новому штамму коронавируса оказались особенно уязвимы дети. На сегодняшний день их доля среди общего числа заболевших «омикроном» составляет примерно 15% — это достаточно высокий показатель.