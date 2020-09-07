Число подтвержденных случаев COVID-19 во всем мире перевалило за 27 миллионов

Во всем мире более 27 миллионов человек заразились коронавирусной инфекцией. Число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 27 002 323.

Данные привели специалисты университета Джонса Хопкинса, который суммирует информацию от федеральных властей, СМИ и открытых источников.

Из-за коронавируса умерли 882 053 человек по всему миру. Поправиться удалось свыше 18 миллионам заболевших.

На первом месте по числу выявленных инфицированных уже долгое время находятся США, где зафиксировано 6 275 643 случаев заболевания. Второй идет Бразилия с 4 137 521 заразившимися. В Индии подтвердили 4 113 811 случаев COVID-19, страна занимает третью строку. Россия четвертая (1 022 228 по данным университета, 1 025 505 — по официальной статистике, приведенной на сайте стопкоронавирус.рф), Перу — на пятом месте (683 702 заболевших).

Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта вспышку нового коронавируса пандемией.

Россиян предупредили, что во время эпидемии не стоит отказываться от вакцинации от гриппа. Это может привести к двойному заболеванию.