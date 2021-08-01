России предрекли пандемию коронавируса на ближайшие три года

Пандемия коронавируса в России не прекратится в ближайшие три года, потому что у жителей все еще нет коллективного иммунитета. Такое заявление сделал в эфире телеканала «Россия 1» заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По словам специалиста, в ближайшие три года стоит ждать новых вспышек COVID-19. Пока показатели иммунизации в стране достаточно низкие, они еще не достигли 60%. Новые штаммы не дают медикам успешно бороться с распространением инфекции.

«У нас где-то 80% территории имеет „дельта“, есть регионы, прежде всего Дальний Восток, где „дельта“ пока не доминирующая», — уточнил Горелов в эфире телеканала «Россия 1».

Индийский штамм коронавируса обнаружили в октябре прошлого года. У него есть три варианта, самый опасный из которых — «дельта». Ученые говорят, что он в три раза опаснее первоначального коронавируса. Штамм продолжает мутации и уже доминирует во многих странах мира.

Ранее в ВОЗ высказались о штамме коронавируса, который зимой впервые обнаружили в России. В организации считают, что он не несет глобальной опасности. Этот вариант вируса решили не включать в списки тех, за которыми нужно пристальное наблюдение.