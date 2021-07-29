ВОЗ заявила, что выявленный в России штамм коронавируса не представляет глобальной опасности

Выявленный в России в начале текущего года вариант коронавируса АТ.1 не представляет опасности в глобальном масштабе. Как пояснили ТАСС в женевской штаб-квартире ВОЗ, в организации решили исключить его из списка штаммов, за которыми нужно наблюдать.

В ВОЗ отметили, что на основе имеющихся данных, это вариант вируса не представляет риска, потому нет смысла его мониторить. Там также отметили, что не стоит называть штамм российским. Ни одна страна не должна подвергаться «навешиванию ярлыков» просто потому, что ведет активную работу и выявляет новые штаммы.

Штамм АТ.1 был выявлен в России в январе этого года. Поначалу его включили в перечень ВОЗ, но потом оценили обстановку и убрали его из списков. Сейчас в официальном перечне остаются штаммы, которые впервые выявили в США, Великобритании, Бразилии, Колумбии, Индонезии и на Филиппинах.

Ранее в Минздраве Болгарии заявили, что власти неправильно организовали в стране вакцинацию. Правильный подход к прививкам мог бы сберечь жизни минимум 10 тысяч человек. Глава ведомства считает, что изначально нужно было уделять больше внимания пожилым людям, для которых коронавирус особенно опасен.