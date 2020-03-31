Скворцова рассказала о новом лекарстве от коронавируса

Лекарство от коронавируса нового типа «Мефлохин» легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным эффектом, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«Мефлохин» и гидрохлорид — аналоги обозначенных препаратов хинина против малярии, но существенно меньшей токсичности, легко переносимы и с очень выраженным противокоронавирусным действием, то есть уже в микроконцентрациях (десять миллимоль на литр) этот препарат вызывает полное ингибирование цитопатических эффектов в культуре ткани», — указала Скворцова на передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым».

По ее словам, ФМБА сейчас тестирует лекарство совместно с Институтом микробиологии Министерства обороны. Сейчас у агенства имеется примерно три тысячи упаковок «Мефлохина», и оно готово предоставить их больнице в Коммунарке.

Лекарство может пригодиться и для профилактики заболевания, но сначала должно завершить все медицинские исследования.

В России выявлено 1836 зараженных коронавирусом, 66 пациентов вылечились, четыре человека погибли.