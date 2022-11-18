Важное 18 ноября 2022, 09:04 Роспотребнадзор заявил о высокой скорости передачи вариантов штамма «омикрон» BQ.1 и «Цербер» Роспотребнадзор: варианты «омикрона» BQ.1 и «Цербер» передаются быстрее других РИА «Новости»

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Выявленные в России варианты штаммов «омикрон» BQ.1 и «Цербер» передаются быстрее других вариантов коронавируса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В России уже зарегистрированы случаи COVID-19, вызванные новыми вариантами вируса BQ.1 и BQ.1.1 („Цербер“). Они отличаются повышенной трансмиссивностью, то есть еще быстрее, чем другие варианты коронавируса, передаются от человека к человеку», — говорится в сообщении.

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До этого в ведомстве сообщили о фиксировании единичных случаев заражения новым подвариантом «омикрона» BQ.1. В целом показатель заболеваемости коронавирусом в России за неделю снизился.

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О выявлении нового геноварианта «омикрона» BQ.1 стало известно в конце октября. Научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев заявил, что этот вариант не опаснее предыдущих видов «омикрона», свойства вируса не меняются.