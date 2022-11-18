Важное 18 ноября 2022, 09:08 Роспотребнадзор заявил о необходимости вакцинации из-за активизации ковида, гриппа и ОРВИ Роспотребнадзор заявил об активизации ковида, гриппа и ОРВИ в России РИА «Новости»

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Эпидемический процесс по коронавирусу, гриппу и ОРВИ активизировался в России. В связи с этим россиянам необходимо помнить о важности вакцинации, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Несмотря на незначительные показатели заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19, с наступлением осенне-зимнего периода в России активизировался эпидпроцесс по вышеупомянутой группе инфекций», — сказано в сообщении организации.

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Специалисты предупредили о нарастании активности вирусов гриппа A (H1N1) 2009, A (H3N2) и B. Роспотребнадзор подчеркнул, что штамм «свиного гриппа» A (H1N1), который вызвал эпидемию в 2009 году, до сих несет значительную угрозу для здоровья людей.

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«В этих условиях крайне важна вакцинация против гриппа», — добавили в организации.

Что касается коронавируса, то сейчас тоже идет активизации эпидпроцесса. Заболеваемость COVID-19 увеличилась в 20 регионах, в том числе в Москве (+30,9%) и Подмосковье (+4,3%). Роспотребнадзор Московской области передал, что с начала пандемии сделали 21 612 923 на коронавирус, не считая ПЦР. Роспотребнадзор обратил также внимание на то, что подварианты штамма «омикрон» — BQ.1 и «Цербер»(BQ.1.1) — передаются быстрее других вариантов SARS-CoV-2.