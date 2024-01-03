Здоровье 03 января 2024, 03:59 Роспотребнадзор зафиксировал случаи кори в Амурской области Роспотребнадзор: в Благовещенске зарегистрировали два случая кори Unsplash

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Двое человек городе Благовещенск Амурской области заболели корью. Такую информацию предоставило региональное управление Роспотребнадзора, сообщили «Известия».

«В настоящее время Управлением Роспотребнадзора проводятся мероприятия по недопущению распространения очага кори», — сообщило ведомство.

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Врачи изучают состояние людей, которые контактировали с заболевшими. Во всех больницах Приамурья есть вакцины и иммуноглобулин для недопущения распространения заболевания. Специалисты Роспотребнадзора обратились ко всем россиянам, призвав их не выходить из дома при первых же признаках кори.

Это заболевание имеет большое количество негативных последствий, которые иногда приводят к летальному исходу. Например, корь провоцирует слепоту и глухоту, рассеянный склероз, воздействует на почки и мозг, сообщил сайт Piter TV.

По данным иммунолога Зои Скорпилевой, чаще всего корь в Россию завозят мигранты из Таджикистана, Казахстана и Турции. Самыми пострадавшими от этого заболевания российскими регионами стали Дагестан и Чечня.