Здоровье 27 декабря 2023, 15:06 Врач Скорпилева: больше всего зарегистрированных в России случаев кори было завезено из Таджикистана и Казахстана

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Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева в беседе с телеканалом «Звезда» сообщила, что в последние годы больше всего случаев кори в России было завезено из Таджикистана и Казахстана.

От этой болезни страдают именно южные регионы России. Врач назвала наиболее пострадавшими Дагестан и Чеченскую Республику.

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«Но, видимо, туда привозят опять же мигранты из Турции. У них же достаточно большие перемещения людей. И они к нам завозят это потом», — сообщила эксперт.

Распространение напрямую связано с тем, что люди отказываются проходить вакцинацию, добавила Скорпилева.