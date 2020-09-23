Роспотребнадзор сообщил о двукратном снижении риска инфекций из-за масок

Вероятность заразиться респираторными инфекциями снижается в 1,3 раза при использовании перчаток и в 1,8 раза — при ношении маски. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве рассказали, что сделали проект «Мониторинг возбудителей ОРВИ, гриппа и COVID-19 в межэпидемический период».

«По результатам установлено, что среди лиц, использовавших средства индивидуальной защиты (СИЗ), количество инфицированных различными возбудителями ОРВИ было статистически значимо меньше, чем среди тех, кто СИЗ не использовал», — сказано в сообщении организации.

Исследователи подсчитали, что ношение медицинских масок снижало вероятность заболеть в 1,8 раза, ношение перчаток — в 1,3 раза. Если люди были в масках при контакте с инфицированными, то это снижало их риск заразиться в 1,8 раза, а если они были в перчатках — в 2,7 раза.

Роспотребнадзор напомнил, что маски лучше носить в многолюдных местах. Например, в общественном транспорте. Также СИЗ должен быть при контакте с людьми с признаками ОРВИ и с больными. Маска должна закрывать рот и нос. Одноразовую маску не стоит использовать во второй раз. Ее нужно выбросить в отдельный пакет.

Ранее врачи заявили, что в России участилось число заболевших ОРВИ. В основном среди них дети от семи до 14 лет и взрослые.