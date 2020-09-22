Медики сообщили о росте числа подхвативших ОРВИ в России

Российские врачи сообщили о частых случая заболевания ОРВИ. Количество заболевших превысило недельную норму. В основном болеют взрослые и дети от 7 до 14 лет.

«На 38-й неделе 2020 года на территории Российской Федерации регистрируется заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ — прим. ред.), <…>. При этом превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения, а также детей в возрастной группе 7–14 лет», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Однако в ведомстве отметили, что россияне начали активно прививаться от гриппа, вакцину поставили уже более 16 миллионов человек.

Ранее Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на клинические исследования еще одной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре Чумакова. Более трех тысяч добровольцев примут участие в испытаниях. Исследования нового препарата будут проходит в нескольких городах: Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Процедуры планируют завершить в ноябре.