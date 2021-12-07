Мишустин призвал быть готовыми к любому сценарию из-за появления «омикрона»

Влияние штамма коронавируса «омикрон» на эпидемическую ситуацию в России пока непонятно, но нужно готовиться к любому развитию событий. С таким заявлением на заседании координационного совета по борьбе с пандемией выступил председатель правительства Михаил Мишустин.

Он заявил, что сейчас кабмин готовит программу по новым мерам для защиты здоровья россиян. Пока известно, что методические рекомендации по лечению зараженных коронавирусом обновят с учетом опыта врачей из других стран.

«Необходимо создать барьеры и снизить темпы проникновения ковида в нашу страну, а также повысить объемы производства тест-систем для диагностики и раннего выявления этой инфекции», — сказал Мишустин.

Глава правительства заявил, что регионам необходимо ввести жесткий контроль запасов лекарств, кислорода, средств индивидуальной защиты и иметь дополнительные койки на случай роста заболеваемости.

«Сейчас крайне важно обеспечить устойчивость системы здравоохранения, чтобы больницы и поликлиники в каждом российском субъекте стабильно работали при любом развитии событий», — подчеркнул премьер-министр.

Мишустин добавил, что правительство направит дополнительно 89 миллиардов рублей в Фонд обязательного медицинского страхования. Средства пойдут на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Кроме того, власти страны на три года продлили упрощенный порядок ввоза и регистрации лекарств для лечения больных COVID-19.