Роспотребнадзор: риска вспышки вируса нипах в России почти нет

Риска распространения болезни, которую вызывает вирус нипах, в России почти нет. Случаев заболевания в стране не регистрировали. Об этом сообщили РИА «Новости» в Российском научно-исследовательском противочумном институте «Микроб» Роспотребнадзора.

«Мероприятия по санитарной охране территории РФ в настоящее время позволяют свести к минимуму завоз в страну инфекционных заболеваний из Индии. Риск распространения болезни на территории России практически отсутствует. На территории РФ случаи заболевания не регистрировались», — отметили в институте Роспотребнадзора.

В институте добавили, что источником вируса могут стать как животные, так и больные люди. При этом передача от человека человеку обычно происходит только при очень тесном контакте. Ученые также отметили, что сейчас в мире нет вакцин и специфических препаратов против болезни. Пациентам с подтвержденным диагнозом назначают симптоматическую терапию.

Ранее стало известно, что симптомы вируса нипах нашли у 11 человек в индийском штате Керала. Сейчас их состояние стабильно. Кроме того, в Керале от этого вируса скончался 12 -летний мальчик: медики уже начали проверку всех людей, которые с ним контактировал. Речь идет про 251 человека.