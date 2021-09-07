Вспышку смертельно опасного вируса зафиксировали в Индии

В индийском штате Керала у 11 человек проявились симптомы вируса нипах, который считается смертельно опасным. Состояние пациентов медики оценивают как стабильное.

Министр здравоохранения штата Вина Джордж рассказала телеканалу NDTV, что в изоляцию поместили 38 человек в медицинском колледже и больнице Кожикоде.

«Симптомы проявились у 11 из них. Образцы восьми пациентов отправили для тестов в Национальный институт вирусологии», — уточнила она.

По словам Джордж, все госпитализированные стабильны.

Накануне в Керале от вируса нипах скончался 12-летний мальчик. Медики начали проверять всех, с кем контактировал ребенок. Таких оказалось 251 человек. Чтобы предотвратить распространение заболевания, индийский Минздрав рекомендовал усилить эпидемический надзор и более тщательно отслеживать контакты заболевших.

Повышенные меры безопасности ввели в районе Кожикоде, где нашли заболевшего подростка, и в трех соседних.

Распространяют вирус нипах летучие лисицы и мыши. Людям он может передаться через фрукты, на которые попала слюна зараженного животного. Лекарства и вакцины от вируса не существует. Уровень летальности заболевания — 40-75%. По версии ВОЗ, нипах является одним из самых опасных вирусов в мире.