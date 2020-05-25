Роспотребнадзор развеял миф о воздействии алкоголя на коронавирус

Крепкий алкоголь оказывает негативное влияние на иммунитет. Он не убивает коронавирус, а пить такое спиртное нужно реже. Свести его потребление к минимуму специалисты советуют в любом случае.

В Роспотребнадзоре пояснили, что миф о чудодейственной силе крепких алкогольных напитков появился на фоне страха и дезинформации. Спиртное, наоборот, может сделать человека более уязвимым перед COVID-19.

«Алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья», — заметили в ведомстве. В условиях пандемии коронавируса пить нужно меньше, как и в любых других ситуациях.

Специалисты напомнили, что употребление спиртного связано «с развитием широкого спектра инфекционных и неинфекционных заболеваний и нарушений психического здоровья». Они способны повысить риск заражения новым вирусом.

Из-за алкоголя, подчеркнули в ведомстве, ежегодно умирают три миллиона человек. При этом самый высокий уровень смертности — в Европе.

Вспышку новой коронавирусной инфекции в ВОЗ назвали пандемией 11 марта. По последним данным, в мире подтвердили уже более 5,2 миллиона случаев COVID-19. Свыше 337 тысяч человек скончались.