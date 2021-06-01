Академики РАН усомнились в широком распространении птичьего гриппа

Эксперты обсудили с радио Sputnik сообщение о том, что в Китае выявлен случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3.

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский напомнил о частом обнаружении случаев передачи птичьего гриппа людям. При этом, как правило, не происходит дальнейшей его передачи от человека к человеку.

«Обычно страдают те, кто непосредственно занят работой с сельскохозяйственной птицей. Конечно, бдительность терять не нужно, но пока очевидной опасности нет», — добавил Покровский.

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев объяснил, что человек заражается от птиц, вдыхая «птичий» воздух, насыщенный пометом.

«Птицы выделяют вирус через клоаку (у них особая система пищеварения), он попадает глубоко в прикорневую систему легких, и поэтому сразу вызывает тяжелую пневмонию. Или через кровь, когда человек пьет зараженную кровь, после того, как забивает птицу — есть такие традиции», — рассказал специалист.

По его словам, поэтому вирус среди людей широко не распространен. Он также подчеркнул, что заражения происходят в местах, где люди работают с птицей.