Роспотребнадзор призвал не пускать на работу сотрудников с симптомами ОРВИ

Работодателей призвали не допускать к работе сотрудников с симптомами ОРВИ. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она попросила их ответственно относиться к соблюдению противоэпидемических мер.

«Работодатели должны максимально внимательно отнестись к здоровью своих сотрудников, не допуская на рабочее место лиц с симптомами любого острого респираторного вирусного заболевания. И конечно же, соблюдать все те рекомендации, которые разработаны моими коллегами достаточно давно и требуют неукоснительного соблюдения именно сегодня», — заявила она на заседании президиума при правительстве.

Она напомнила, что случаи заражения людей «омикроном» зафиксировали в 13 регионах России — Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ростовской области, Пермском крае, Мурманской, Ленинградской, Орловской, Оренбургской областях и Башкортостане.

До этого Попова сообщила, что эпидемиологи, математики и аналитики готовят и оптимистичные, и пессимистичные прогнозы по развитию ситуации с коронавирусом. При неблагоприятном развитии ситуации в России число выявляемых случаев заражения может возрасти до 100 тысяч в сутки.