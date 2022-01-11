Попова не исключила роста заражений коронавирусом до 100 тысяч в сутки

При неблагоприятном развитии ситуации с ковидом в России число выявляемых случае заражения может возрасти до 100 тысяч в сутки. Об этом в ходе совещания координационного совета заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передало РИА «Новости».

Главный санитарный врач сообщила, что эпидемиологи, математики и аналитики рисуют и оптимистичные, и пессимистичные прогнозы по развитию ситуации с коронавирусом.

«И то, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному растущему выявлению количества случаев, связанных с ковид-инфекцией, до шестизначных цифр на территории России», — сказала Попова.

Такой рост заболеваемости возможен при невыполнении требований, о которых Роспотребнадзор говорит на протяжении уже двух лет, отметила глава ведомства. Наблюдаются признаки ухудшения ситуации. Попова указала, что уровень заболеваемости выше среднероссийского фиксируют в 35 регионах.

Однако за первую неделю этого года показатель снизился. Зарегистрировали около 112 тысяч заражений, что на меньше 19,4%, чем за последнюю неделю минувшего года.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в течение ближайших 7-10 дней в столице возможен новый всплеск коронавирусной инфекции.