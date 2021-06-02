Роспотребнадзор признал неизбежность новых пандемий

Будущие пандемии неизбежны, поскольку уровень угроз здоровью в мире будет продолжать расти. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщило РИА «Новости».

Уровень подготовки России к эпидемическим шокам оказался одним из самых высоких в мире, отметила Попова. Она призвала не потерять эти достижения. Их нужно усилить, учитывая сохраняющийся уровень угроз здоровью во всем мире.

«И будущие пандемии, к сожалению, неизбежны», — сказала Попова, выступая в Совете Федерации.

Благодаря тому, что в России не приостанавливалась работа экономики, ВВП страны сократился только на 3%. В то время как глобальный ВВП потерял 4,5%, а ВВП Евросоюза сократился на 7,4%. Экономика Испании и Великобритании потеряла 12%, отметила глава Роспотребнадзора.

При этом пандемия выявила в России нехватку кадров в области биологической безопасности. Для того, чтобы повысить качество подготовки, планируется внедрить новые подходы к образованию в области санитарно-эпидемиологической безопасности, рассказала Попова.

В России за минувшие сутки выявили 8832 случая заражения коронавирусом.