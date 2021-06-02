Число новых случаев коронавируса в России упало ниже 9 тысяч

В России за сутки выявили 8832 случая коронавируса. Общее число больных с начала пандемии теперь составляет 5 090 249 человек. Об этом сообщили на сайте оперштаба по борьбе с ковидом.

За минувшие сутки выздоровело 9020 человек. 394 пациента умерли.

Всего за время пандемии в России от ковида вылечились 4 702 599 инфицированных.

Больше всего случаев заражения за минувшие сутки зафиксировали в Москве. Там заразились 2842 человека. На втором месте — Санкт-Петербург, где коронавирус выявили у 828 человек. На третьем — Московская область, положительный результат теста на коронавирус получил еще 761 человек.

Минимальный прирост заболевших — в Еврейской автономной области (+1) и Ненецком автономном округе (+2). Ни одного случая заражения за прошедший день не выявили только на Чукотке.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

В Минздраве РФ ранее сообщили, в каких местах больше всего шансов заразиться коронавирусом. По словам члена общественного совета при ведомстве Эрика Бровко, вероятность встретиться с переносчиком вируса везде примерно одинаковая. Он также развеял миф о том, что высокая опасность заражения есть в поликлиниках.