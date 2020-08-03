Роспотребнадзор предупредил об опасности роста числа КТ-исследований

«Результаты, полученные на основе данных из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, показывают, что коллективная доза от КТ-исследований за март–июнь 2020 года возросла в полтора раза. Увеличение коллективной дозы может потенциально стать причиной радиационно-индуцированных заболеваний», — говорится в сообщении ведомства.

Исследование поможет ученым выяснить последствия для здоровья от компьютерной томографии. По оценкам специалистов, увеличение количества подобных исследований приводит к повышению уровня облучения населения. Также предварительные данные показывают, что за период с марта по июнь 2020 года рост числа КТ-исследований вырос из-за коронавируса — это изменило структуру и коллективную дозу облучения от процедуры.

Ранее в ведомстве рассказали, какие антисептики и дезинфицирующие средства лучше остальных убивают COVID-19 на разных поверхностях.