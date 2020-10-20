Роспотребнадзор предупредил об опасности приема антибиотиков при гриппе

Россиян предупредили об опасности приема антибиотиков при гриппе. Особенно это рискованно в первые дни заболевания.

«Принимая антибиотики в первые дни заболевания гриппом, человек совершает большую ошибку. Антибиотики не способны справиться с вирусом, а кроме того, они убивают нормальную микрофлору и ослабляют иммунитет», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Назначить антибиотики могут только врачи, причем основанием для их приема может быть лишь присоединение к гриппу бактериальной инфекции. В других случаях они навредят.

Грипп может принести очень неприятные последствия и осложнения, например пневмонию, которая приводит к смерти в 40% случаев. Нередко болезнь провоцирует менингиты и энцефалиты, особенно опасен грипп для беременных женщин — он может привести к патологиям плода.

В группу риска входят также пожилые люди, дети, а также те, у кого есть хронические заболевания. Все перечисленные группы граждан обладают пониженным иммунитетом, что может привести к более тяжелому протеканию гриппа.

Ранее сообщалось, что в 41 регионе России превышен эпидемический порог по ОРВИ. В основном это касается взрослых людей.