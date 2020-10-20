Боле чем в 40 регионах России превышены эпидемические пороги по ОРВИ

В России зафиксировали высокий уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. В 41 регионе страны эпидемический порог по этому показателю превышен.

Ситуацию в РФ озвучили в Роспотребнадзоре, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 41 субъекте», — уточнили специалисты.

Недельные пороги заболеваемости ОРВИ преимущественно превышены среди взрослых россиян.

В России продолжают вакцинировать от гриппа. Прививки делают по всей стране. От инфекции себя защитили уже 38,9 миллиона человек, что составляет чуть более четверти населения РФ — 26,5%.

Грипп давно стал сезонным заболеванием. Такую же участь эксперты прочат и коронавирусу. В очередной раз подобную точку зрения высказали британские ученые. Они заметили, что COVID-19 полностью не исчезнет из-за появления вакцины.

За прошедшие сутки, напомнила газета «Известия», в России подтвердили 15 982 новых случая инфекции. Скончались 179 человек, вылечились 5328 пациентов.