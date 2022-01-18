Роспотребнадзор предупредил о росте случаев гриппа и ОРВИ

В России зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог на второй неделе января оказался превышенным в 46 регионах страны. Данные за период с 10 по 16 января привело РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В целом на территории Российской Федерации, по сравнению с предыдущими двумя неделями, регистрируется рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями», — отметили в ведомстве.

Заболеваемость растет во всех возрастных группах. При этом эпидемические пороги по совокупному населению оказались выше пороговых значений в 46 российских регионах. В РФ от гриппа привили свыше 68,5 миллиона человек — это 46,9% от численности населения.

В российской истории XIX века обнаружили похожий на SARS-CoV-2 вирус. Речь идет о первой в мире пандемии «русского» или «азиатского гриппа». Он охватил десятки стран в 1890-х годах, быстро распространялся и влиял на восприятие вкусов и запахов. Первые случаи заболевания выявили в 1889 году в Санкт-Петербурге.