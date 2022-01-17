Предшественника СОVID-19 нашли в России и Англии XIX века. Болезнь тоже стремительно распространялась и влияла на восприятие вкусов и запахов. Причем ученые считают, что человечество борется с подобными вирусами на протяжении тысячелетий.

«Русский грипп»

The Telegraph нашел сходства в течении ковида, терзающего планету с 2019 года, и первой в мире пандемией «русского» или «азиатского гриппа», охватившего Великобританию и десятки других стран в 1890-х. Молниеносное распространение болезни связали с активным использованием железных дорог в Европе и сократившимся временем морских торговых путешествий в любую точку мира.

Первые случаи болезни зарегистрировали в 1889 в Санкт-Петербурге, отсюда и пошло название. «Русский грипп» быстро распространялся воздушно-капельным путем, тяжелее всего протекал для пожилых людей с хроническими заболеваниями, а также лишал заболевших обоняния и восприятия вкусов.

Для болезни был характерен сухой кашель, пневмония, озноб, ломота, сильные головные боли и «лихорадочное недомогание». Врач того времени Моррел Маккензи отмечал, что «русский грипп» также вызывает неврологические нарушения, постоянную усталость и воспалительные процессы в организме.

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По некоторым данным, в Швеции всего за два месяца «русский грипп» поразил более 60% населения, в Мадриде, куда «русский грипп» дошел меньше, чем за месяц, ежедневно от него умирало до 300 человек. Пик смертности наступал спустя пять недель после первого заражения.

По версии The Telegraph, симптомы «русского гриппа» сильно напоминают симптомы «омикрона». Ученые склоняются к тому, что пандемию 1890-х мог вызвать коронавирус крупного рогатого скота, мутировавший и приспособившийся к заражению человека. Аналогичные выводы были опубликованы в англоязычном научном журнале по микробиологии Society for applied microbiology в июле 2021 года.

Неутешительный прогноз

В 1890-х врачи не могли определить источник инфекции и были уверены, что вирус появился из-за ядовитых испарений земли, которые разносит ветер. Вместо социального дистанцирования и усиленного контроля за гигиеной они рекомендовали пациентам соблюдать постельный режим и не падать духом, пишет The Telegraph.

Причем за первые три года эпидемии «русского гриппа» население Великобритании так и не выработало коллективного иммунитета, а некоторые люди болели по новой в каждую волну.

По мнению автора статьи, такой расклад не предвещает ничего хорошего в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. Однако в XIX веке смертность от нового вируса была существенно выше из-за низкого уровня жизни и слабой гигиены, сейчас человек имеет больше возможностей защититься от смертельной для многих заразы.

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При этом, если COVID-19 будет развиваться так же, как «русский грипп», он может стать очередной вариацией сезонного заболевания и остаться с людьми на многие годы.

Не первый коронавирус

Как полагают ученые, коронавирусы появились тысячелетия назад. Все это время человечеству приходится с ними бороться. Летом 2021 года в журнале Current Biology появились результаты исследования специалистов из Квинслендского технологического университета, Университета Аделаиды и их американских коллег.

Всего ученые изучили геномы более 25 тысяч человек из 26 популяций по всему миру. Оказалось, что живущие в Китае, Японии и Вьетнаме люди сталкивались с коронавирусом около 20 тысячи лет назад.

В пяти популяциях Восточной Азии исследователи выявили признаки мутаций в 42 генах. Такое количество изменений говорит о том, что мутации могли произойти из-за эпидемии. После вспышки заболевания начали происходить физиологические и иммунологические изменения, которые увеличивали устойчивость организма к инфекции.

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Причем ученые подчеркнули, что адаптационные мутации закрепляются в геноме только через несколько десятков поколений. Это значит, что чем больше насчитывается мутаций, тем больше прошло времени после заражения.

«В течение нескольких поколений происходит то, что полезные варианты генов увеличиваются в частоте», — отметил соавтор исследования Яссин Суилми.

Он добавил, что эти гены больше всего активны в легких, то есть в том органе, который больше всего страдает от коронавируса.

С мнением коллег о древнем происхождении коронавируса согласился старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины Том Джефферсон. По его словам, нынешний коронавирус мог находиться в неактивной стадии в течение десятилетий.

«Я думаю, что вирус уже был здесь, то есть повсюду. Возможно, мы наблюдаем спящий вирус, который был активирован условиями окружающей среды», — заявил он.

Британский ученый подчеркнул, что коронавирус уже неоднократно находили в сточных водах в разных странах. Он призвал коллег продолжать изучение вируса и путей его передачи.