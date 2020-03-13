Роспотребнадзор посоветовал почаще мыть смартфон. Коронавирус и ОРВИ не дремлют

Мобильный телефон — переносчик возбудителей гриппа и других вирусных респираторных инфекций, напомнили в Роспотребнадзоре. В частности, через смартфон запросто передается коронавирусная инфекция.

«Как избежать инфекции? Регулярно обрабатывать сам телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол — то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно», — указано в сообщении.

Эксперты посоветовали регулярно обрабатывать мобильник. Лучше это делать каждый вечер, и обязательно — после посещения публичных мест или после рабочего дня.

Кроме того, специалисты напомнили, что жизненно важно соблюдать общие правила гигиены. Нужно почаще мыть руки, особенно после туалета — с этим, кстати, согласны и во Всемирной туалетной организации. При себе нужно носить антисептические салфетки или жидкие средства. Лучше всего использовать салфетки и гели на основе спирта — как наружное средство.