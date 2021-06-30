Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как вести себя после вакцинации от COVID-19

Россиянам дали рекомендации о поведении после вакцинации от коронавируса. Роспотребнадзор посоветовал при повышении температуры принять жаропонижающее средство.

«У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром — повысится температура и другое​​​. Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть — это нормально. Допускается симптоматическая терапия — можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства», — сообщается на сайте надзорного ведомства.

Также россиянам не рекомендуют ходить в сауну и нагружать организм спортивными тренировками первые три дня. Можно ходить в душ, но не стоит пить алкоголь.

Иммунитет к вирусу привитый получает в среднем на 35-42 день, в этовремя необходимо особенно беречь себя, чтобы не заразиться коронавирусом.

Роспотребнадзор также обратился с просьбой продолжать носить маску, соблюдать социальную дистанцию, тщательно соблюдать правила личной гигиены. Там напомнили, что никакой опасности для репродуктивной системы вакцина не несет. Поэтому, если после вакцинации или в промежутках между двумя прививками наступила беременность, переживать не стоит.