Роспотребнадзор подсчитал число заражений новыми штаммами COVID-19

В России есть случаи заражения индийским вариантом коронавируса. Однако в стране нет самой опасной мутации, сейчас распространившейся в Индии. Она самая значимая и требует дополнительного изучения. Впрочем, даже она не несет для России каких-либо рисков.

Об этом в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что в стране зафиксировано 10 случаев заражения индийскими штаммами, всего их три варианта.

«Российские вакцины защищают от всех штаммов, сегодня мы занимаемся прогнозированием дальнейших возможных мутаций. И пока каких-то значимых рисков мы для себя не нашли», — сказала она.

Попова добавила, что отечественные тест-системы обнаруживают все существующие сейчас мутации коронавируса.

«Показывают и тесты, и еще раз, он не преодолевает иммунитет, который формируют наши российские вакцины», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Попова сообщила о 550 случаях заражения британским штаммов коронавируса. Южноафриканский — измеряется десятками. При этом ситуацию в стране Попова назвала стабильной. После майских праздников вдвое снизился даже уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

«Решение, которое было принято о том, чтобы праздники были без перерывов для рабочих четырех дней, позволило нам не допустить роста, не изменить вот эту стабильность ситуации», — сказала Попова.

Она сообщила, что коронавирусом россияне чаще всего заражаются дома или в общественном транспорте люди старше 50 лет и пожилые.

МИД России решил отменить правило на однократное пересечение наземной границы и увеличить список близких родственников из числа иностранцев, которые могут попасть в Россию.