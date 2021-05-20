Россия смягчила ограничения на выезд из страны во время пандемии

МИД России принял решение смягчить некоторые ограничения, которые вводились из-за пандемии коронавируса. В их числе — отмена правила на однократное пересечение наземной границы.

Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. В нем сказано, что правило на однократное пересечение наземной границы России больше не действует для нескольких групп людей. В их числе россияне, которые имеют вид на жительство или другой документ, который подтверждает право на постоянное проживание за рубежом, а также граждане, которые работают за границей по трудовому контракту или обучаются там.

Кроме того, увеличился список близких родственников из числа иностранцев, которые могут попасть в Россию. В новый перечень попали супруги, родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители и усыновленные.

С 20 апреля каждый россиянин, который возвращается из-за границы, должен сдавать два ПЦР-теста на коронавирус. Их необходимо сделать в течение пяти дней после возвращения с разрывом не менее суток. Полученные результаты нужно загрузить на портал Госуслуг.