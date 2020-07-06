Роспотребнадзор оценил вероятность распространения бубонной чумы в России

Единичные случаи заражения бубонной чумой возможны в России. Но опасности возникновения эпидемии нет. Такое мнение высказал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

В комментарии РИА «Новости» он напомнил, что против чумы есть вакцины. Поэтому не надо сравнивать ее с коронавирусом. Прививки делают сотрудникам противочумной службы и жителям отдельных районов России.

«Единичные случаи <…> не будут вызывать какого-то распространения, местные врачи знают, как работать с чумой. Это неновая инфекция», — подчеркнул академик РАН.

Он напомнил, что в стране есть противочумные станции и институт. Их сотрудники ловят мышей, сурков, сусликов и исследуют грызунов на наличие патогена. Чума считается природно-очаговой инфекцией. Поэтому зараженные в Монголии и Китае, возможно, ели сурков.

Ранее стало известно, что у двух жителей Западной Монголии (граничит с Республикой Алтай) нашли бубонную чуму. Еще одного жителя этой страны доставили в больницу с подозрением на инфекцию. Бубонная чума подтвердилась также у скотовода на севере Китая.

Эта болезнь распространяется через сурков, которых жители Монголии вопреки запретам едят.