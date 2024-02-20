Здоровье 20 февраля 2024, 18:05 Эксперт по питанию Гудимова назвала ЗОЖ-полуфабрикаты одним из трендов здоровой еды

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Все больше россиян заботятся о своем питании и делают выбор в пользу более здоровых продуктов. Об этом Life рассказала специалист по здоровому питанию Александра Гудимова.

По ее словам, набирает популярность так называемый ЗОЖ-фастфуд. Люди стремятся заботиться о своем здоровье, но не всегда у них есть достаточно времени, чтобы готовить себе полезные блюда. Поэтому на прилавках появляется все больше ЗОЖ-полуфабрикатов.

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Среди них Гудимова выделила полезные завтраки, заготовки бульонов и супов.

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