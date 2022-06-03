Роспотребнадзор объяснил, почему ветрянка не убережет от оспы обезьян

Оспа обезьян и ветряная являются совершенно разными заболеваниями, поэтому переболевшие одной не получают иммунитет к другой, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Дело в том, что оспа обезьян относится к роду ортопоксвирусов, а ветрянка — к герпесвирусам. Они действуют на организм по-разному, поэтому не формируют перекрестного иммунитета. Соответственно если человек перенес ветряную оспу, это не скажется на тяжести течения оспы обезьян, если он заболеет и ей.

В России до сих пор не зарегистрировали ни одного случая заражения оспой обезьян, которая распространилась в Европе и на других континентах. Роспотребнадзор подготовил к отправке в регионы тысячу комплектов тест-систем «Вектор-ПЦРрв-ВОО» для первичной диагностики этого заболевания. Тем временем, врач Евгений Тимаков рассказал, как распознать у себя оспу обезьян, ведь сначала ее можно принять за ОРВИ.