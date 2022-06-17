Роспотребнадзор не увидел поводов для пандемии оспы обезьян
Попова заявила, что в России нет поводов для иммунизации против оспы
Оспа обезьян на данный момент не имеет предпосылок к пандемийному сценарию, поэтому в России нет поводов для иммунизации населения. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА «Новости».
Она пообщалась с изданием на полях ПМЭФ-2022.
«Необходимости в иммунизации сейчас нет», — сказала Попова.
Также глава Роспотребнадзора подчеркнула, что вирус оспы обезьян давно изучен. Ученые сошлись во мнении, что у этой инфекции нет предпосылок к масштабному, пандемийному распространению. К тому же в России есть уже зарегистрированная вакцина против вируса оспы обезьян. Еще один препарат проходит согласования.
Ранее Попова сообщила о ситуации с COVID-19 в России. По ее словам, значительных изменений с суточным количеством заболеваний не ожидается.
«Предполагаю, что в ближайшей перспективе никаких особых потрясений не будет», — сказала она.
При этом не стоит ожидать полного исчезновения COVID-19. Попова сказала, что этот вирус останется с человечеством навсегда.