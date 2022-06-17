Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в России

Никаких особых потрясений в России из-за коронавируса в ближайшее время не ожидается. Об этом заявила на полях Петербургского международного экономического форума в интервью РИА «Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Предполагаю, что в ближайшей перспективе никаких особых потрясений не будет», — сообщила Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что вирус SARS-CoV-2 никуда не ушел, он останется навсегда. Об этом говорит статистика заболевших и госпитализированных с диагнозом COVID-19, отметила Попова.

Участникам Петербургского международного экономического форума настоятельно рекомендовали носить маски, а накануне всем пришлось сдать ПЦР-тесты, чтобы исключить заболеваемость COVID-19. Форумы вроде ПМЭФ могут спровоцировать новую волну ковида, поэтому маски там нужны, заявил доктор биологических наук Петр Чумаков.