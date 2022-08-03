Роспотребнадзор назвал правила профилактики ковида летом

В Россию пришли новые подварианты штамма «омикрон», из-за чего выросли риски заболеть COVID-19 этим летом, предупредили в Роспотребнадзоре. Специалисты рекомендовали не забывать о простых мерах безопасности, которые могут снизить вероятность заразиться коронавирусом и другими респираторными заболеваниями.

В первую очередь в ведомстве напомнили о том, что при плохом самочувствии нужно избегать контакта с окружающими, даже если человек получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

«Если заболели — оставайтесь дома. Не занимайтесь самолечением. Если вы почувствовали, что заболели и симптомы болезни нарастают, немедленно <…> вызовите врача на дом и следуйте его рекомендациям», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Также важно регулярно проветривать помещения. Самый эффективный способ проветривания — сквозной, когда одновременно открыты противоположные окна.

Россиянам напомнили и о вакцинации, чтобы защитить себя от тяжелого течения болезни. Прививаться нужно каждые полгода, чтобы поддерживать необходимый уровень иммунитета.

Еще одно просто правило — мыть руки с мылом. Такая процедура также является важным элементом профилактики коронавируса. В общественных местах стоит использовать маску.

«Это особенно важно для уязвимых категорий населения, в число которых входят пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями», — заключили в Роспотребнадзоре.