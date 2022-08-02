Роспотребнадзор порекомендовал носить маски в общественных местах. Рост числа зараженных ждут к сентябрю

Уязвимые категории граждан попросили вновь носить маски в местах скопления людей. Это связано с ростом числа зараженных коронавирусом и распространением новых подштаммов «омикрона». Правда, ситуация находится под контролем, уверены специалисты.

Рекомендация носить маски и не посещать людные места

Роспотребнадзор порекомендовал уязвимым категориям граждан надевать маски в людных местах и в общественном транспорте. Так в ведомстве рассчитывают снизить риски заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба Роспотребнадзор.

«Несмотря на то, что заболевание, вызываемое новыми подвариантами штамма „омикрон“, часто протекает в форме ОРВИ, новая коронавирусная инфекция представляет значительную угрозу для уязвимых категорий граждан. Чтобы снизить риски заражения, Роспотребнадзор рекомендует надевать маски в людных местах и при пользовании общественным транспортом, а также пользоваться средствами дезинфекции рук», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзор отметили, что подварианты штамма «омикрон» продолжают распространяться. И в связи с этим россиянам следует внимательнее отнестись к рекомендуемым мерам защиты.

Напряжение растет, но ситуация под контролем

Статистика показывает существенный рост числа зараженных. И не на 1-3%, а десятикратный — 10-30% в день. Об этом «360» рассказал член Комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Александр Петров.

Это уже много. Более того, многие съездили в отпуск за границу. И у нас идет рост числа заболевших. Сейчас, безусловно, одна из главных профилактических мер — маски и чистые руки. Роспотребнадзор пока только рекомендует все это. Значит, напряжение растет, но пока ситуация под контролем Александр Петров.

К сентябрю ожидают рост числа заболевших COVID-19

Делать глобальные прогнозы Петров пока не стал, но напомнил, что каждому стоит побеспокоиться о своей безопасности самому. Он привел в пример китайцев, которые до сих пор аккуратно носят маски и по минимуму контактируют друг с другом. Максимальный контакт происходит в закрытых помещениях, общественных местах.

«Конечно, желательно надевать маски. И берегите детей. В сентябре они пойдут в школы. Мы должны помнить, что это идеальные переносчики. Они меньше болеют в силу особенностей вируса. Могу только спрогнозировать, что в сентябре у нас будет большой рост — после отпусков, начала учебного года… Мы должны подготовиться», — заявил Петров.

Он отметил, что государство со своей стороны все организовало заблаговременно: материальная база готова, практика наработана, врачи отдохнули и сейчас могут успешно преодолеть любую инфекцию.