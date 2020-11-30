Роспотребенадзор напомнил правила сдачи теста на коронавирус

Сотрудники Роспотребнадзора напомнили, как нужно подготовиться перед сдачей теста на коронавирус. Например, не рекомендуется перед процедурой употреблять еду или напитки. После последнего приема пищи лучше подождать три-четыре часа.

Кроме того, за три часа перед взятием мазка нельзя пользоваться каплями для носа и спреями для горла. Специалисты предупреждают, что из-за этих препаратов могут исказиться результаты теста. Информация об этом появилась на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что также снижается вероятность обнаружить новую инфекцию в организме, если человек незадолго употребил алкогольные напитки. Поэтому за два дня до процедуры рекомендуется не выпивать. Эксперты обратили внимание, что перед анализом не надо чистить зубы, так как паста может содержать антисептические компоненты. Помимо этого, отправляясь на сдачу биоматериала, лучше стереть с губ декоративную помаду или не наносить вовсе.

Ранее вирусолог сообщил, что заболеть COVID-19 повторно можно, но в этом случае болезнь будет протекать в легкой форме.