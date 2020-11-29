«Да, заболеть два раза можно, — сказал он. — Первую инфекцию поймать достаточно просто: у человека не было антител, потом у него антитела появились — значит, он встречался с вирусом. А дальше у него антитела остаются и доказать, что это была вторая встреча, что антител стало больше, намного сложнее», — рассказал Лукашев.

Ученый подчеркнул, что вся история эволюции нашей иммунной системы и сосуществования человека с патогенами говорит, что повторные инфекции будут протекать легче. Тяжелых последствий не будет.

Вирусолог Александр Чепурнов считает, что вопрос возможности повторного заражения пока спорный. В научном сообществе его еще обсуждают. Антитела в организмах могут пропадать в разные сроки. Исследователям еще предстоит установить точную закономерность.