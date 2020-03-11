Роскачество рассказало о пользе итальянской пасты

Одним из самых популярных продуктов в мире остается итальянская паста. В ней много углеводов, и голод такое блюдо утоляет надолго. Диетическим его назвать сложно, но тем не менее паста очень полезна.

Всю правду о пасте рассказали специалисты Роскачества. Статья о ее достоинствах опубликована на сайте организации.

Блюдо из макаронных изделий является одним из ключевых элементов средиземноморской диеты. А этот вариант питания включен в число наиболее сбалансированных и здоровых. Кроме того, при производстве пасты практически не страдает экология планеты.

Если питаться пастой правильно, то никакого вреда здоровью от этого не будет. Как источник сложных углеводов она нормализует пищеварение. Организм благодаря этим веществам высвобождает энергию медленно и равномерно.

Из-за пасты никогда резко не вырастет уровень сахара в крови. В ней есть белок, необходимый тем, кто занимается спортом, пищевые волокна и фолиевая кислота. Последняя особенно полезна для женщин.

Пасту в Роскачестве назвали экологичным продуктом, при производстве которого воздействие на окружающую среду минимально. А универсальности применения делает ее практически безотходной.

Если приготовить пасту с морепродуктами, приправить оливками или молодыми сырами, то к ней можно подать бокал розового вина. Напиток будет вкуснее, если его предварительно охладить.