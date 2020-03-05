Лучше охладить. Роскачество дало советы по выбору и подаче розового вина

Хорошее розовое вино в России можно купить по приемлемым ценам. Качественное не значит дорогое. Если следовать несложным правилам, выбрать напиток к столу будет довольно просто.

В Роскачестве заметили, что розовое вино достойного качества в российских магазинах можно найти по 300-400 рублей за бутылку. Организация опубликовала рекомендации по его выбору.

Недорогие розовые вина советуют покупать не позже, чем через год-полтора после сбора урожая. При покупке следует ориентироваться на надписи «Вино защищенного географического указания» и «Вино защищенного наименования места происхождения». Они гарантируют, что вино произведено из российского винограда. Хорошо, если на этикетке указан его сорт.

Цвет качественного розового вина варьируется от бледного лососевого до яркого розового. Если в нем присутствует желтоватый оттенок, то вино окислилось — возможно, из-за попадания на него прямого солнечного света.

Подавать розовое вино стоит к легким салатам с морепродуктами. Оно хорошо сочетается с закусками со слабосоленой красной рыбой, оливками и молодыми сырами. Подойдет и к рыбе, приготовленной на пару или на гриле.

Если на столе есть фрукты или ягоды, то к ним предпочтительнее ставить полусухое розовое вино. Десерт оттенит полусладкое. Более гармоничный вкус у такого вина будет, если его хорошенько охладить.

В Роскачестве заметили, что популярность розовых вин растет. Специалисты исследовали 35 образцов этого напитка в рамках «Винного гида России». Половина из них получила высокие оценки. Вина Крыма, Севастополя и Краснодарского края стали одними из лучших в рейтинге.