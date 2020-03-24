Рошаль сравнил пандемию коронавируса с репетицией биологической войны

Пандемия коронавируса показала, насколько медицина по всему миру готова к таким вызовам. По сути, вспышка заболевания является репетицией биологической войны. Однако человечество выдержало уже много эпидемий, переживет и эту.

Такое мнение в эфире телеканал «Россия 24» высказал президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», известный врач Леонид Рошаль.

«Фактически сегодня это репетиция биологической войны. Мы сейчас говорим только об этом, мы не говорим про атомную войну, мы не говорим про терроризм. И насколько вообще здравоохранение мира готово к этому, и насколько мы готовы к этому. И должна у нас быть разумная достаточность», — заявил Рошаль.

Он отметил, что с точки зрения борьбы с опасными инфекциями, сокращения кадров и коек, оптимизация здравоохранения, ухудшила ситуацию. Рошаль заявил, что в каждом регионе надо поставить дело так, чтобы пациентам оказывалась полная, своевременная и нормальная медицинская помощь, пишет ИА Nation News.

«Не дело, когда у нас какая-то катастрофа бывает и больного везут в Москву. А если Москва выйдет из строя, тогда что будем делать? В этом плане общее состояние здравоохранения нужно поднимать», — подчеркнул Рошаль.

Он заявил, что элементарные меры защиты позволят России выйти из ситуации с минимальными потерями. По мнению известного врача, ни о какой безысходности в стране и речи быть не может, сообщила «Газета.ru».

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире заразились коронавирусом 330 тысяч человек, из них в России — 438 пациентов.