Рошаль призвал не считать смерть американского младенца от коронавируса показательной

В США первый случай смерти младенца с коронавирусом, но известный российский педиатр Леонид Рошаль уверен: надо разбираться, что стало истинной причиной гибели. Возможно, у ребенка были серьезные патологии, а вирус только ускорил течение болезни.

В интервью изданию «Подъем» врач заявил, что нужно основательно изучить историю болезни и только после этого делать выводы. По мнению Леонида Рошаля, если смотреть статистику, пострадавших от COVID-19 несовершеннолетних очень мало.

«Может ли это случиться? Может. Но то, что у детей все это легче происходит, это реально», — заявил доктор. Но это не значит, что нужно забыть о безопасности детей, подчеркнул Рошаль.

После новости о смерти младенца с коронавирусом в США на педиатра обрушились сотни негативных комментариев в соцсетях. Ведь Рошаль говорил, что для детей коронавирусная инфекция не опаснее, чем ОРВИ. Врач от своих слов не отказывается и просит по возможности соблюдать домашний режим.

Ранее появились новости, что в США умер самый маленький пациент с коронавирусом. Ему не было и года.