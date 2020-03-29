В США умер самый маленький пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция». Ему не было и года

Несмотря на то, что многие врачи называют коронавирусную инфекцию болезнью пожилых людей, в мире есть случаи гибели и молодых пациентов от COVID-19. Совсем маленького человека не смогли спасти врачи США. Младенцу не было и года.

Как сообщает Ura.news, трагедия произошла в штате Иллинойс. Причины смерти выяснит экспертиза. Одно известно точно: вирус достигает и организмы совсем крошечных детей.

«Еще никогда у младенца не было смерти, связанной с COVID-19. Для установления причин смерти ведется расследование», — рассказали в департаменте здравоохранения штата Иллинойс.

Это, кстати, не первый случай, когда у младенцев находят коронавирус. В Нью-Йорке мальчик, которому не было даже месяца, стал самым молодым пациентом с СОVID-19. Эксперты тогда назвали этот случай напоминанием родителям во всем мире: дети уязвимы в эпидемию инфекции не меньше, чем взрослые.

Ранее во Франции смерть с диагнозом «коронавирусная инфекция» зафиксировали у 16-летней девушки. Об этом рассказывал «Пятый канал».

21 марта итальянский врач рассказал, что COVID-19 — болезнь далеко не пожилых людей. Так, в один из итальянских городов-очагов вируса — в Ломбардию — поступило множество молодых людей 20–30 лет с тяжелым течением заболевания.