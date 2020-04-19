Рогозин сообщил о коронавирусе у генконструктора РКК «Энергия»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что генконструктор пилотируемых программ России и РКК «Энергия» Евгений Микрин заразился коронавирусом. Он лечится дома и врачи его наблюдают.

«Евгений Анатольевич Микрин, надеюсь, он перенесет заболевание спокойно, он сейчас находится на домашних условиях, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметил Рогозин в эфире радио «КП».

В самой Ракетно-космической корпорации ранее отказали комментировать ситуацию. РКК занимается производством пилотируемых кораблей «Союз», она же управляет российским сегментом Международной космической станции.

9 апреля Микрин побывал на запуске с космодрома Байконур нового экипажа на МКС. Он сидел по правую руку от Дмитрия Рогозина, космонавты при этом сидели в изолированной комнате — за стеклом.

Ранее Рогозин объяснил срыв запуска телекоммуникационных спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» с космодрома Байконур необходимостью замены бракованных деталей в ракете-носителе «Протон-М».