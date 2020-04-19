В Роскосмосе объяснили отмену запуска спутников с Байконура

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объяснил срыв запуска телекоммуникационных спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» с космодрома Байконур необходимостью замены бракованных деталей в ракете-носителе «Протон-М».

«Это был действительно брак при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском заводе в Челябинской области. Это 2015-16 годы», — отметил глава госкорпорации в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Рогозин заверил, что специалисты доработают ракету до конца этого года. «Это не смертельно, ничего страшного, это не скажется на пусковой кампании. Только на четыре месяца нам пришлось сдвинуть один пуск — должен был быть в марте, проведем его летом», — пояснил Рогозин.

По данным газеты «Ведомости», бракованные детали — это болты, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты. Их перевезут в Москву для починки.

Ранее сообщалось, США 27 мая запустят в космос шаттл Crew Dragon. С момента завершения программы Space Shuttle в 2011 году это будет первый американский пилотируемый космический запуск.