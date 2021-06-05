Некоторые российские регионы близки к победе над коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на полях Петербургского международного экономического форума.

«Но мобильность же граждан продолжается, поэтому, в том числе, нужно помнить, и даже где спокойная и стабильная ситуация в населенных пунктах, все равно нужно создать пул вакцинированных людей», — передало РИА «Новости» его слова.

Ранее он отметил, что доля россиян с иммунитетом к коронавирусу неплохая, но этого пока все равно недостаточно, чтобы полностью победить новый вирус.

По данным Роспотребнадзора, полностью вакцинировались против коронавируса уже более 10 миллионов россиян. Министр также обратил внимание, что в России на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся около 1,5 тысячи пациентов, заболевших ковидом. Свыше 70 тысяч россиян, по его словам, проходят лечение в стационарах. При этом Мурашко считает, что заболеваемость COVID-19 идет на спад в нашей стране. Третьей волны коронавируса в стране не будет, уточнил глава министерства.